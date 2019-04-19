Билл Гейтс стал еще богаче: больше $100 миллиардов

Состояние американского предпринимателя Билла Гейтса превысило отметку $100 млрд. Это произошло 16 апреля в связи с ростом стоимости акций основанной им компании Microsoft в преддверии скорой публикации ее финансового отчета, пишет журнал Forbes.

В списке богатейших людей мира по версии Forbes Гейтса опережает лишь глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого на данный момент журнал оценивает примерно в $153 млрд.

Гейтс не впервые становится обладателем 12-значной суммы, отмечает журнал. В частности, это было зафиксировано в 1999 году.

Гейтс стал миллиардером в 31 год. Он активно занимается благотворительностью. Совместно с супругой Мелиндой он названным в их честь фондом, главная цель которого - улучшение системы здравоохранения, борьба с голодом, повышение уровня образования в развивающихся странах. В октябре 2018 года Forbes поместил Билла и Мелинду Гейтс на вторую строчку рейтинга самых щедрых американцев: за 2017 год они пожертвовали на благотворительность $2,5 млрд.