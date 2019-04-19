США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

Призыв опубликовала в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус, которая похвалила Мальту за отказ российским самолетам в пролете в Венесуэлу.

Госдепартамент США предложил всем странам, которые имеют такую возможность, не пропускать российские самолеты в Венесуэлу.

«Мы приветствуем решение правительства Мальты запретить российским самолетам использовать их воздушное пространство для снабжения жестокого режима в Венесуэле. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы остановить поддержку Кремлем диктатора Мадуро»,— написала она в Twitter.

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что двумя неделями ранее Россия через посольство на Мальте заранее запросила разрешение на пролет двух самолетов, перевозящих в Венесуэлу груз и пассажиров. Власти страны отказали без объяснений.