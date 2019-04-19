Как реформы облегчили процесс подключения к электросети

По словам аналитика Центра Нармин Кязымлы, в целях улучшения делового и инвестиционного климата в стране, дальнейшего укрепления позиций Азербайджана в международных рейтингах проводятся серьезные реформы в вопросе подключения объектов предпринимательства к электросети.

Сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана состоялась пресс-конференция ОАО "Азеришыг", посвященная проводимым работам в связи с реформами по подключению объектов предпринимательства к электросети и совершенствованию электронных заявок.

Выступивший с презентацией о проделанной работе, начальник управления перспективного развития и работе с ASAN xidmət ОАО Эльсевер Рустамли добавил, что в качестве исполнителя в ОАО им лично предпринимаются интенсивные шаги по реализации данных реформ.

По его словам, проделана большая работа в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении порядка подачи электроэнергии на существующие и строящиеся строительные объекты предпринимателей». В результате проведенных реформ количество процедур для подключения было сокращено с 7 до 2, а требуемое время с 41 дня до 20 дней.

Также в домах малого и среднего бизнеса и центрах ASAN Kommunal предпринимателям созданы возможности по составлению электронных обращений на подготовку и отправку технических условий, в том числе проектных документов подключения к сетям электроснабжения, а также обеспечению физического подключения.

Эльсевер Рустамли сказал, что для увеличения количества электронных заявок была усовершенствована и стала еще более доступной система управления электронными обращениями, в связи с чем контакты чиновничества с населением свелись к минимуму: "Одним из преимуществ системы управления электронными обращениями является возможность интеграции как с электронными данными, так и с цифровыми системами. Предприниматель посредством электронного правительственного портала входит в свой личный кабинет с электронной подписью или подписью ASAN İmza, и введя ИНН или номер FIN, автоматически сохраняет принадлежащую ему информацию".

Было отмечено, что документооборот электронных обращений уже интегрирован в деятельность Технического совета в рамках ASAN Kommunal. А это, наряду с совершенствованием работы, еще и упрощает её.

В завершение пресс-конференции были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.