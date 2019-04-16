Анкара предупредила Париж из-за встречи Макрона с членами ПКК
МИД Турции осудил встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК) - PYD/YPG, сообщает Анадолу.
«Осуждаем встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической ПКК - PYD/YPG. Данная инициатива, преследующая цель придать искусственную легитимность ответвлению террористической организации, является крайне ошибочной», - говорится в заявлении представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.
Дипломат призвал избегать действий, направленных против территориальной целостности и единства Сирии, подчеркнув, что Турция «без колебаний примет любые меры, которые она сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности».