Лукашенко потребовал от чиновников заводить больше детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от чиновников заводить не менее трех детей. Об этом он заявил во время традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

«Посмотрите на себя - сколько у вас детей... Мы думаем - не служил в армии, не пускаем на госслужбу. Нет троих детей, как у Румаса (премьер-министр Беларуси) четверо - не может быть министром или еще там кем-то», - заявил А.Лукашенко, обращаясь к чиновникам.

Белорусский лидер также отметил, что не понимает ситуации с отсутствием детей у священнослужителей, передает РИА Новости.

«Я часто критикую наших священнослужителей. Ну кто больше радеет за семью, как не церковь? ...Ну надо как-то церковь реформировать: это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а он не просто не имеет семьи, ему запрещает церковь иметь семью. Как бы священнослужители ни убеждали, меня в этом никогда не убедишь: как человеку можно запретить жениться и иметь детей?» – считает Лукашенко, добавив: «Ладно там (в церкви) традиция такая, но а нам (мирянам) кто мешает, чтобы дети были?»