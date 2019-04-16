Госдеп: Украина восстановит контроль над границей
США поддерживают демократическую Украину и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины, пишут украинские СМИ.
In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г.
"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", – написал Волкер.
Напомним, 21 апреля в Украине состоится второй тур выборов президента, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.