В США опровергли планы передать часть Синая Палестине
План Белого дома по ближневосточному урегулированию не предусматривает передачу части Синайского полуострова сектору Газа. С таким заявлением выступил выступил в Twitter спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.
"Видел сообщения о том, что наш план включает передачу части Синая, который принадлежит Египту, Газе. Неправда! Пожалуйста, не верьте всему, что читаете. Удивительно и грустно видеть, как люди, которые не знают содержание плана, выдумывают и распространяют истории", - написал Гринблатт.