Кандидатов в президенты Казахстана проверят «на галлюцинации»
Кандидаты в президенты Казахстана будут обязаны пройти тест на отсутствие психических заболеваний, рассказала вице-министр здравоохранения республики Лязат Актаева, по ее словам которой, перечень диагнозов, которые препятствуют регистрации кандидата, содержит 107 позиций.
Актаева сообщила, что в список включены значительные нарушения интеллекта, памяти и представление опасности для себя и окружающих, передает Sputnik Казахстан.
«Это заболевания, например, с бредовыми проявлениями, галлюцинациями, нарушения интеллекта, памяти. При постановке диагноза могут учитываться и наследственные факторы…», — сказала Актаева.
Кроме того, в запретительный список вошли расстройства, появившиеся в результате употребления кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, шизофрения различных форм, расстройства личности и другие.
Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня.