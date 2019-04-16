Кандидатов в президенты Казахстана проверят «на галлюцинации»

Кандидаты в президенты Казахстана будут обязаны пройти тест на отсутствие психических заболеваний, рассказала вице-министр здравоохранения республики Лязат Актаева, по ее словам которой, перечень диагнозов, которые препятствуют регистрации кандидата, содержит 107 позиций.

Актаева сообщила, что в список включены значительные нарушения интеллекта, памяти и представление опасности для себя и окружающих, передает Sputnik Казахстан.

«Это заболевания, например, с бредовыми проявлениями, галлюцинациями, нарушения интеллекта, памяти. При постановке диагноза могут учитываться и наследственные факторы…», — сказала Актаева.

Кроме того, в запретительный список вошли расстройства, появившиеся в результате употребления кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, шизофрения различных форм, расстройства личности и другие.

Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня.