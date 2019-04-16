В Италии представили роскошный гиперкар Pininfarina Battista, разгоняющийся быстрее самолета. Разработчики оценили спортивный электромобиль, допущенный для эксплуатации на городских дорогах, в $2,6 млн.

Автомобиль разгоняет с 0 до 100 километров в час всего за 1,8 секунды. Это существенно быстрее, чем любой из бензиновых, гибридных или электромобилей из когда-либо построенных.

Создатели итальянского гиперкара отмечают, что 300 километров в час автомобиль набирает быстрее, чем истребитель F-16. И это при том, что емкости аккумуляторов достаточно, чтобы проехать расстояние в 480 километров.

Разработчики утверждают, что Pininfarina Battista станет самым быстрым автомобилем класса GT. Мощность электродвигателей автомобиля составляет почти 2 тысячи лошадиных сил. Машина оснащена системой быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумуляторы на 80 процентов всего за 40 минут.