Немецкие эксперты: Саргсян потерял власть из-за апрельской войны

Апрельские бои за Карабах 2016 года способствовали падению карабах ского клана в Армении и отстранению от власти Сержа Саргсяна. Об этом в подкасте, посвященном году армянской «бархатной революции», на сайте базирующегося в Берлине Центра Восточноевропейских и Международных Исследований (ZOIS) в беседе с научной сотрудницей ZOIS, политологом Надей Дуглас заявила специализирующаяся на постсоветском пространстве журналистка Сильвия Штебер, сообщает «Вестник Кавказа».

Говоря об итогах и перспективах «бархатной революции», Надя Дуглас выразила уверенность в том, что внешняя политика Еревана не претерпит изменений из-за смены власти.

Политолог подчеркнула, что для правительства Пашиняна принципиально важно добиться нормализации отношений с Азербайджаном.

«Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что после социально-экономических проблем армянское население в качестве самой острой проблемы называет нагорно-карабахский конфликт, который является угрозой для стабильности и безопасности страны. В отличие от других региональных конфликтов, например, в Грузии или Молдове, нагорно-карабахский конфликт не является замороженным – и это понимают все граждане Армении», - обратила внимание научный сотрудник ZOIS.

Сильвия Штебер подробнее остановилась на связи между апрельскими боями за Карабах 2016 года и «бархатной революцией» в апреле 2018 года.