Тренер может сесть на 180 лет за домогательства

Согласно информации, его могут посадить за решетку на 180 лет за сексуальные домогательства к юношам.

43-летний мужчина обвиняется в том, что в период с 1999 по 2018 годы совершал развратные действия в отношении более чем 400 молодых спортсменов.

Прокурор штата Марк Крикбэмс отметил, что Стефен, выбирая жертв, использовал свое положение организатора программы отбора перспективных игроков «Айова Барнстормерз».

В 2018 году тренер уже признал вину в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в хранении видеоматериалов с участием юношей. В источнике указано, что он снимал молодых людей на скрытую камеру.

Адвокаты подсудимого просят приговорить Стефена к 20 годам заключения.

Приговор по этому делу должен быть вынесен 2 мая.