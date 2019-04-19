Абдель Фаттах ас-Сиси проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проголосовал на начавшемся сегодня в Египте всенародном референдуме по внесению в конституцию страны нескольких поправок, в том числе увеличивающих срок президентства c четырех до шести лет, а количество президентских сроков - до трех, сообщило египетское телевидение.

Избирательные участки в первый из трех дней голосования открылись в 9.00 по местному времени. Голосование продлится до девяти вечера. Безопасность почти 14 тысяч избирательных участков в Египте будут обеспечивать военные и силы полиции.

Ожидается, что в референдуме должны принять участие более 61 миллиона избирателей, за уклонение от голосования полагается штраф. Референдум продлится до 22 апреля, результаты голосования должны объявить до конца месяца.