Азербайджан начнет поставки газа в Европу в 2020 году

Коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу начнутся во второй половине 2020 года, заявил журналистам начальник Управления инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

"Коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу по TAP начнутся во второй половине 2020 года, однако точный месяц называть не стану. Тестовые поставки газа могут начаться раньше", - заявил Алиев.

Он также добавил, что в строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) нет никаких задержек, и 1 июля 2019 года трубопровод будет полностью готов для поставок азербайджанского газа в Европу.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).