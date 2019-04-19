В мире не хватает более 23 миллионов женщин

Согласно международному исследованию, в мире не хватает около 23 миллионов женщин. К такому выводу пришла группа ученых из США, пишет Le Figaro со ссылкой на публикацию в ведущем американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Отмечается, что дисбаланс в рождении мужчин и женщин в мире наблюдается с 1970-х годов. Во многом, подчеркивают исследователи, это явление обусловливается селективными абортами, которые делают женщины в азиатских странах, если узнают, что в семье должна родиться девочка.

Добавляется, что естественное соотношение нарушено в двенадцати странах, среди которых значатся Армения, Азербайджан, Грузия, Черногория, Тунис, Вьетнам и другие.

«Наиболее ярко это выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 годы соответственно недоставало 11,9 и 10,6 миллиона девочек», - сообщает издание.

Что касается Китая, эта ситуация связана с политикой страны, согласно которой с 1979 до 2016 года велась кампания «Одна семья — один ребенок».