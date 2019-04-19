Конгресс США готовит новые антироссийские санкции

После публикации в США доклада по «российскому делу» демократы готовы вынести на обсуждение Конгресса новый законопроект о санкциях против России, которая якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года, передает Росбалт.

Инициатором выступил глава международного комитета палаты представителей Конгресса Элиот Энгель, призывающий наказать виновных во взломе серверов Демократической партии.

По его словам, доклад Роберта Мюллера в полной мере доказывает вину российской разведки, которая пыталась добиться победы Трампа.

«В докладе представлена очень реальная картина широкомасштабной атаки России на американскую демократию. Я намерен представить закон, который накажет виновных и поможет предотвратить будущие попытки помешать нашим выборам», — говорится в заявлении демократа.

При этом самому Трампу в вину он вменяет попытки скрыть свое стремление вести бизнес в России, в частности, планы по строительству Trump Tower в Москве. Согласно докладу, эти переговоры велись с перерывами с 2013 года по середину 2016 года.