Американский посол о реформах в Азербайджане
«Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ», - сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки «Alumni Fair» в Баку, передает Trend.
«Мы поддерживаем усилия Азербайджана в проведении реформ. Азербайджан еще молодая страна, еще многое предстоит сделать. Страна достигла большого прогресса в этой сфере. Мы поддерживаем реформы правительства в экономической, социальной сферах и в области гражданского общества»,- сказал он.