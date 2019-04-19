Посол США о переговорах Мамедъярова и Мнацаканяна

США приветствуют предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки «Alumni Fair» в Баку, передает Trend.

«Мне нечего особенного сказать. Мы приветствуем встречу глав МИД, которая прошла в Москве, а также заявление, которое было сделано после встречи. Мы все с нетерпением ждем продолжения диалога обеих сторон. Мы рады, что главы МИД проведут очередную встречу», - сказал посол.

Литценбергер отметил, что США долгое время являются одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и целью группы и сопредседателей является приведение обеих сторон к мирному решению конфликта.