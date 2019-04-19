Эльмир Алиев, отдел спорта 14:28

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовал 2-й по счету турнир AGFJuniorTrophy по художественной гимнастике, в котором участвуют юные спортсменки из 20 стран. В составе российской делегации в Азербайджан прибыла Евгения Канаева – единственная в мире гимнастка, сумевшая выиграть две Олимпиады в индивидуальных соревнованиях, многократная чемпионка мира и Европы. Сегодня Канаева входит в большой тренерский штаб сборной России. До начала турнира haqqin.az побеседовал со знаменитой спортсменкой.

- Евгения, Канаеву-гимнастку знает весь мир, а вот Канаеву-тренера – пока лишь узкий круг любителей гимнастики. Тренировать сложнее, чем выступать самой? - Это абсолютно разные вещи. Тренер должен уметь объяснить, убедить, поддержать и иметь огромное терпение, понимая, что сразу не получится. Это многолетний труд. Чтобы чего-то достичь, нужно много терпеть, трудиться и где-то даже, скажем так, «проглатывать». Только так можно прийти к своей цели. Тренировать я начала в конце 2015 года. Мне повезло, что я тренирую в сборной России с замечательными педагогами. Многому у них учусь. - Я знаю, что Вы не очень любите говорить о своих подопечных, но все же хотелось бы услышать Ваше мнение. Например, о прилетевшей в Баку Софье Агафоновой. - Софья – 2005 года рождения, вошла в этом году в сборную России. Да, я не очень люблю говорить о своих гимнастках. Не потому что боюсь, а считаю, что спортсменка должна сама говорить о себе своими результатами. А уже потом и мне можно будет что-то рассказать о них (улыбается). - Своего первого крупного успеха Вы добились на чемпионате Европы 2007 года в Баку, на который попали в последний момент, заменив получившую травму Алину Кабаеву. Вы выступали в единственном виде и стали чемпионкой. А спустя год завоевали золото на Олимпиаде в Пекине. Получается, что если бы не случайное попадание и победа в Баку, то и пекинского золота могло бы не быть? - Вы знаете, я ко всем соревнованиям относилась как к Олимпийским играм. Я – перфекционист. Всегда была очень придирчива к себе. И мой тренер Вера Штельбаумс научила меня относиться к каждому старту, как к последнему в жизни. Да, действительно, я не прошла внутрироссийский отбор на чемпионат Европы 2007 года. У нас были равные показатели с Ольгой Капрановой, но она на тот момент была действующей чемпионкой мира. А в моем активе тогда были только победы на Кубках мира. Поэтому наш главный тренер Ирина Винер предпочла отправить на чемпионат Европы в Баку более опытную девочку. Я была очень расстроена, что не попала на чемпионат Европы. Но, конечно же, никому не желала травмы. Однако в последний момент из строя выбыла Алина Кабаева. Я в то время была в Италии. Мне позвонили и попросили срочно приехать. Я приезжаю в Москву за два дня до вылета в Баку. Начинаю тренировать все четыре вида, потому что не знаю, на какой именно предмет меня заявят. И только в Баку мне тренеры сказали, что я буду выступать с лентой.

Для меня это был эмоциональный всплеск. Я даже не знаю, почему я заплакала после того, как выступила в финале. Ирина Александровна не очень любит, когда кто-то плачет. Она за позитив и улыбки. Я думаю, что мои слезы были связаны с тем, что я лишь в последний момент попала на чемпионат Европы. Конечно, я была очень счастлива. Я не ожидала такого результата. Так что Баку сыграл важную роль в моей карьере. Я с него начинала. Да и чемпионат Европы 2009 года, который также проводился в Азербайджане, тоже был очень важен для меня. После победы на Олимпиаде в Пекине я очень боялась, что начну хуже выступать. Поэтому я даже не отдыхала после Игр. Через неделю после Пекина возобновила тренировки. - В 2012 году Вы выиграли еще и Олимпиаду в Лондоне. Вы – единственная в мире 2-х кратная олимпийская чемпионка в многоборье. В условиях современной художественной гимнастики такой результат очень сложно повторить. Нужно лидировать на протяжение двух олимпийских циклов – целых восемь лет. Это реально? - Так получилось, что первый цикл был у меня неполным. Я перешла во взрослую гимнастику лишь за два года до Олимпиады в Пекине. Сегодня я была бы счастлива, если бы появились не только 2-х кратные, но и 3-х кратные олимпийские чемпионки (улыбается). Я восхищаюсь нашими нынешними сборницами и теми, кто с ними соперничает. Стало очень интересно, есть большая конкуренция. И сейчас другие правила: сделаешь ошибку – пиши пропало. Раньше не так сильно наказывали за ошибку. Поэтому нужно настолько отточить программу, чтобы на ковре у тебя не было никаких сомнений. - Бытует мнение, что изменения в правила художественной гимнастики вводятся для того, чтобы мир смог догнать и перегнать Россию. Вы тоже так считаете? - Нововведения рассчитаны на всех. Россия не мешает никому делать те или иные элементы. Мы не ставим никому подножку. Все имеют равные шансы. Просто в России очень хорошее, серьезное отношение к спорту. У нас если девочка или мальчик занимаются спортом, то практически отдают этому все свое время. В Европе это не всегда так, и, возможно, из-за этого у них хуже результат. Хотя вот, к примеру, итальянки сейчас очень сильные. У них тренеры - преданные гимнастике люди. Только так, мне кажется, можно достичь результата. - Согласны с утверждением, что российская художественная гимнастика держится на Винер? И что будет с ней без Ирины Александровны? - Ну, во-первых, Ирина Александровна моложе всех нас (улыбается). У нее самая молодая душа, она – самый энергичный человек в нашей сборной. Ирина Винер всем поможет, всех поставит на место. Она может жестко сказать обидное, но потом найдет способ отблагодарить тебя за твое терпение. Ирина Александровна ценит каждого, кто рядом с ней. У нее есть огромный плюс: она привлекает к работе многих специалистов. Она ценит труд тренеров, которые вместе с ней работают, умеет с ними работать. А это очень сложно. Винер – хороший психолог, умеющая найти подход к каждому. Она обязательно приедет на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в этом году в Баку. Это самые основные старты. Тем более ее здесь всегда очень хорошо встречают (улыбается).