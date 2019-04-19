Отработанное ядерное топливо из Армении попадет в Россию через Азербайджан?
Начальник управления кредитных и грантовых программ Минэнерго Армении Вардан Мартиросян заявил, что армянская сторона намерена провести переговоры с Грузией по транзиту отработанного ядерного топлива Мецаморской АЭС в Россию, передает Sputnik Грузия.
Эколог Нино Чхобадзе, в свою очередь, заявила, что вывоз отработанного ядерного топлива из Армении в Россию через Грузию очень опасен для страны.
«Это очень опасно для страны. Я думаю, что грузинская сторона на это не согласится потому, что никакой возможности обезопасить передвижение такого груза нет», - заявила Чхобадзе.
Эколог пояснила, что переработанные радиоактивные отходы, в основном, перевозят железнодорожным транспортом. Прямой железнодорожной связи у Грузии с РФ нет. Получается, что отходы специальными контейнерами должны пройти не только через Грузию, но и через Азербайджан.
По словам Чхобадзе, перевозка данного груза автомобильным путем не является безопасной.
«Наша трасса, бывшая Военно-Грузинская дорога, в принципе, не в очень хорошем состоянии. Этот транспорт должен задержать движение вообще всех трейлеров, которые будут передвигаться в другом направлении, потому что дорога должна быть абсолютно свободной при передвижении радиоактивного вещества. Особенно отработанного», - отметила Чхобадзе.
По ее словам, непонятно, у кого возникло такое желание, когда для армянской стороны около атомной электростанции разработано специальное хранилище. Оно было сделано по американской программе и захоронения должны были произойти именно там, подчеркнула Чхобадзе.
«Я вообще не понимаю, почему передвижение радиоактивных отходов становится прибыльным делом. Это для меня вообще не понятно, и то, что какая-то компания со стороны России что-то собирается перерабатывать в военных целях — это для нас не очень приемлемая часть условий», - отметила она.
Чхобадзе также подчеркнула, что по законодательству Грузии раньше перевозка данного груза была запрещена. Далее, после принятия нового закона по радиационной безопасности прямо не написано, разрешает Грузия это или запрещает.
«Все это из закона четко не вычитывается», - подчеркнула Чхобадзе, выразив надежду, что грузинская сторона не согласится на перевозку отходов.
Армения выбрала российское предприятие «Маяк», которое занимается утилизацией отработанного топлива, а также его переработкой в плутоний для оборонных целей, для переработки отходов топлива Мецаморской АЭС.