Отработанное ядерное топливо из Армении попадет в Россию через Азербайджан?

Начальник управления кредитных и грантовых программ Минэнерго Армении Вардан Мартиросян заявил, что армянская сторона намерена провести переговоры с Грузией по транзиту отработанного ядерного топлива Мецаморской АЭС в Россию, передает Sputnik Грузия.

Эколог Нино Чхобадзе, в свою очередь, заявила, что вывоз отработанного ядерного топлива из Армении в Россию через Грузию очень опасен для страны.

«Это очень опасно для страны. Я думаю, что грузинская сторона на это не согласится потому, что никакой возможности обезопасить передвижение такого груза нет», - заявила Чхобадзе.

Эколог пояснила, что переработанные радиоактивные отходы, в основном, перевозят железнодорожным транспортом. Прямой железнодорожной связи у Грузии с РФ нет. Получается, что отходы специальными контейнерами должны пройти не только через Грузию, но и через Азербайджан.

По словам Чхобадзе, перевозка данного груза автомобильным путем не является безопасной.

«Наша трасса, бывшая Военно-Грузинская дорога, в принципе, не в очень хорошем состоянии. Этот транспорт должен задержать движение вообще всех трейлеров, которые будут передвигаться в другом направлении, потому что дорога должна быть абсолютно свободной при передвижении радиоактивного вещества. Особенно отработанного», - отметила Чхобадзе.