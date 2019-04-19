В США школьницы готовили массовое убийство

Полиция США задержала двух 14-летниих школьниц по подозрению в подготовке убийства 9 человек во Флориде, сообщает РИА Новости.

Полиция задержала учениц средней школы Эйвон Парк во Флориде в среду после обращения учителя, узнавшего об их планах.

Школьный совет округа Хайлендс подтвердил, что школьницы были задержаны, поскольку намеревались "навредить людям за пределами территории школы".

Как сообщили в офисе шерифа округа Хайлендс, учительница заметила "истеричное" поведение подростков, которые искали какую-то папку в её кабинете. По словам учительницы, одна из школьниц сказала: "Я просто скажу им, что это розыгрыш, если они вызовут меня или найдут папку". Учительница позже нашла папку с письмом, в котором упоминалось "оружие". Сообщается, что в папке было восемь листов, где были описаны планы, как получить оружие, убить девять человек и избавиться от тел.

Каждой школьнице предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства по девяти пунктам и в предварительном сговоре для совершения похищения по трем пунктам, сообщает офис шерифа.