Сегодня в рамках мероприятий, проводимых в связи со столетием адвокатуры Азербайджана, была проведена совместная акция Коллегии адвокатов Азербайджана и Министерства экологии и природных ресурсов по очистке окружающей среды от отходов.

Акция прошла под лозунгом «А сегодня защитим природу!».

Акция, в которой помимо заместителя министра экологии Рауфа Гаджиева, председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова, членов Президиума и членов Дисциплинарной комиссии Коллегии адвокатов, приняли участие свыше 100 членов Коллегии адвокатов, помощники адвокатов и кандидаты в адвокаты, проводилась на пляжах Загульбы. Участникам акции были предоставлены перчатки, мешки для сбора отходов и другие необходимые инструменты.

Акцию освещали представители СМИ.

Такого рода акции проводятся в различных странах и завоевывают популярность. Примечательно, что первыми среди представителей различных профессий именно адвокаты провели данную акцию в Азербайджане.