В результате столкновения болельщиков на тебризском стадионе Azadi во время вчерашнего матча по футболу между клубом «Трактор Сази» и тегеранской командой «Пейкан» ранены более 50 человек. По сообщению nasrnews.ir, в Тебризе по этому поводу было созвано экстренное заседание администрации провинции Восточный Азербайджан с участием руководителей силовых структур.

Житель Тебриза в интервью haqqin.az cообщил, что «Трактор Сази» до этого проиграла два матча подряд и третье поражение - от «Пейкана» привело тебризских фанатов в неистовство.

Среди болельщиков «Трактор Сази» молниеносно распространились слухи, что федерация футбола Ирана приняла негласное решение, что чемпионом страны должен быть одна из тегеранских команд - «Персиполис» или «Истеклал». Более того, якобы накануне игры с «Пейканом» руководство тебризской команды узнало о подкупе их вратаря. Этого было оказалось достаточно, чтобы болельщики «Трактор Сази» ринулись в бой.