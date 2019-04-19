Полиция обезвредила банду наркоторговцев

На основании поступившей оперативной информации был задержан житель села Муджухафтаран Камил Наджафов. При личном обыске при нем были обнаружены семь спичечных коробков с высушенной марихуаной, общим весом 20,52 грамма. В доме Камила Наджафова было обнаружено еще 1,1 кг марихуаны. Было установлено, что он приобрел наркотики у ранее судимого жителя селя Ханагах Исмаиллинского района Наби Ахмедова за 130 манатов и собирался продать их ранее судимому жителю города Исмаиллы Сеймуру Ахмедову.

Все трое были задержаны. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.