55 лет нашему адвокату - слово о Мухтаре Мустафаеве

Знаменитый адвокат завоевал большое влияние и авторитет не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. М.Мустафаев - большой эрудит и человек по истине с энциклопедическими знаниями в области тюркской истории. Для нас имя Мустафаева отождествляется с карающим мечом справедливого правосудия, ибо он всегда рядом с угнетенными и обездоленными.

Мухтар Мустафаев - один из рьяных защитников свободы слова и свободы выражений. Именно благодаря его принципиальной позиции и бескомпромиссности в стенах Евросуда нашли справедливость пораженные в правах журналисты и политические активисты.

Мухтар Мустафаев - наш адвокат. Мы желаем ему много сил в борьбе за справедливость.