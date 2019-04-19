В Париже протестующие жгут автомобили фото; видео
На парижской улице, где проходит очередная акция протеста "желтых жилетов", горят несколько автомобилей и мопедов, передает РИА Новости.
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок". Они также подожгли несколько мусорных контейнеров. Тушить возгорания прибыли пожарные расчеты.
La manifestation des #Giletsjaunes dégénère avec notamment des motos incendiéeshttps://t.co/rsTlRBnspe #Acte23 #ActeXXIII #20Avril pic.twitter.com/wNKSnNxOb0— Sputnik France (@sputnik_fr) 20 апреля 2019 г.
Кроме того, к месту столкновений хулиганов с полицией приехал водомет.
Столкновения с полицией начались, когда колонна манифестантов направилась от Министерства экономики к площади Республики. Хулиганы в масках забросали стражей порядка бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, те в ответ применили слезоточивый газ.
La tension est montée d’un cran place de la #République au cours de l’#acte23 des #Giletsjauneshttps://t.co/rsTlRBnspe #20Avril pic.twitter.com/Qqy2FHkQCb— Sputnik France (@sputnik_fr) 20 апреля 2019 г.
Кроме того, протестующие взорвали несколько шумовых гранат, а на пути колонны кто-то поджег мусор и доски. Недалеко от площади Бастилии хулиганы бросали в правоохранителей самокаты и кирпичи.
В ходе протестов пострадали как минимум два человека, оба получили ранения головы.