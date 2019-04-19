Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок". Они также подожгли несколько мусорных контейнеров. Тушить возгорания прибыли пожарные расчеты.

На парижской улице, где проходит очередная акция протеста "желтых жилетов", горят несколько автомобилей и мопедов, передает РИА Новости.

Столкновения с полицией начались, когда колонна манифестантов направилась от Министерства экономики к площади Республики. Хулиганы в масках забросали стражей порядка бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, те в ответ применили слезоточивый газ.

Кроме того, к месту столкновений хулиганов с полицией приехал водомет.

Кроме того, протестующие взорвали несколько шумовых гранат, а на пути колонны кто-то поджег мусор и доски. Недалеко от площади Бастилии хулиганы бросали в правоохранителей самокаты и кирпичи.

В ходе протестов пострадали как минимум два человека, оба получили ранения головы.