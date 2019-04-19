ЦРУ передало Лондону данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало Великобритании данные, согласно которым китайская корпорация Huawei получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР. Об этом сегодня сообщила газета The Times со ссылкой на британские источники в области безопасности.

Поскольку Huawei является крупнейшим поставщиком в Соединенное Королевство оборудования для работы интернет-компаний и операторов мобильной телефонной связи, в Лондоне опасаются, что в программное обеспечение могут быть встроены программные закладки, позволяющие китайскому государству заниматься шпионажем. В связи с этим британское правительство намерено на следующей неделе обсудить анализ планов по внедрению технологии мобильной связи пятого поколения (5G), поставить которую в Великобританию готова Huawei.

The Times отмечает, что Huawei отказалась комментировать обвинения в свой адрес со стороны ЦРУ, назвав их необоснованными утверждениями. Руководители корпорации заявили, что китайское государство никогда не просило собирать информацию, а если бы такой запрос поступил, то Huawei отказалась бы от его выполнения, пишет газета.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.