Завтра в Баку будет пасмурно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью и утром - местами слабый туман, морось. Ветер северо-восточный, умеренный.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горной местности - снег, местами интенсивный. Днем в большинстве районов осадки сократятся, ночью - восточный ветер, ночью и утром - местами туман. Температура ночью составит 1-5, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 2-6 градусов тепла.