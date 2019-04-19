Азербайджанские спортсменки – во всех финалах AGF Trophy

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовал турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy.

В соревнованиях с участием юных спортсменок из 20 стран уже завершилась борьба в многоборье и определились участницы завтрашних отдельных финалов.

Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова, Нармина Самедова и Нармин Байрамова по итогам четырех выступлений заняли соответственно 6-е, 7-е и 32-е места. А победила россиянка Анастасия Симакова. Серебро у итальянки Софии Рафаэлле, а бронзу получила другая российская спортсменка Дарья Сергаева.

В отдельные финалы пробились Арзу Джалилова (скакалка, мяч, лента) и Нармина Самедова (скакалка, мяч, булавы, лента). Интересно, что за упражнение с мячом Джалилова получила от судей 19,800 балла и заняла в квалификации с этим предметом 1-е место.

Финалы начнутся завтра в 12:00. А сегодня, в 19:00, начнутся соревнования юниорских групповых команд, где выступят представительницы 17 стран.