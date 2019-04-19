Тяжелое ДТП в Габале: есть погибший и раненые
На территории села Бунут в Габалинском районе на 55 км-е дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки произошло тяжелое ДТП, сообщает Report.
Согласно информации, автомобиль марки BMW, направляющийся в направлении Габалы, столкнулся с ВАЗ-2106. В результате столкновения, водитель BMW скончался. В машине находились жители Баку – 1995 года рождения Османлы Илькин Гейдар оглу, 1995-го года рождения Наджафзаде Руслан Айдын оглу и 1996-го года рождения Набиев Эльчин Яшар оглу. Получившие различные ранения пассажиры были доставлены в Габалинский лечебно-диагностический центр.
По факту начато расследование.