Суд иранского города Мешхед приговорил ученого Кемаля Джафери Йезди к 13 годам лишения свободы, в том числе за оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское информационное агентство HRANA, передет Anadolu.

Ученого в целом приговорили к 10 годам лишения свободы за создание организации с целью свержения иранского режима, одному году – за антиправительственную пропаганду и еще к двум годам - за оскорбление аятоллы Хаменеи.

Джафери Йезди долгие годы преподавал в университетах города Мешхед специальность "Стратегическое управление". В августе 2018 года ученый был задержан и спустя три месяца освобожден под залог.