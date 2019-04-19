Россия получила в аренду сирийский порт

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, порт будет использоваться в транспортно-экономических целях.

«Мы...надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», - отметил Борисов.

По мнению вице-премьера, это решение способствует серьезному взаимному товарообороту.

«Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», - заключил Борисов.