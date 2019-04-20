Президент Грузии: «Нужно срочно решить вопрос границы с Азербайджаном»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня навестила приграничную с Азербайджаном зону и отметила важность скорейшей демаркации грузино-азербайджанской границы, сообщает Sputnik-Грузия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Как заявила президент по завершении встречи, срочно нужно решить вопрос установления границы с Азербайджаном, он не терпит отлагательств», - говорится в сообщении на сайте пресс-службы грузинского президента.

Напомним, 3 апреля МИД Грузии заявил, что предметом спора между Грузией и Азербайджаном являются 34% государственной границы. Как говорилось в сообщении, на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.