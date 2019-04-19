Зеленского хотят снять с выборов

Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск адвоката и наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, передает "Страна.ua".

Хилько в иске, текстом которого располагает издание, требует отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты, так как он, по мнению наблюдателя, нарушил избирательное законодательство. В частности, объявление на его странице в Facebook о билетах на дебаты – это подкуп избирателей. Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины не имеет никаких правовых оснований.

"Заседание объявляется открытым", - сказал председательствующий судья. Трансляцию ведут украинские СМИ.

На заседании присутствует истец, а также представители Зеленского.

Выборы президента прошли в Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.