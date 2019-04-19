Британские вертолеты прибыли в Эстонию

Пять вертолетов AH-64 Apache сухопутных войск Великобритании приземлились на эстонской базе Эмари. Об этом сообщил в субботу Генштаб Сил обороны Эстонии, передает ТАСС.

"Служба в Эстонии станет для нашей эскадрильи отличным шансом испытать себя и проверить способность к сотрудничеству с союзниками по НАТО и вертолетами Wildcat", - заявил глава 663-й эскадрильи авиакорпуса сухопутных сил Великобритании майор Дейв Ламберт.

Главной задачей прибывших вертолетов будет поддержка дислоцированного на базе в Тапа многонационального батальона НАТО. Кроме того, экипажи вертолетов будут тесно сотрудничать с военнослужащими Сил обороны Эстонии и примут участие в крупномасштабных учениях "Весенний шторм", которые начнутся в конце апреля.

В ближайшее время вертолеты Apache приступят к ознакомительным и тренировочным полетам в воздушном пространстве Эстонии, в том числе в районе Таллина, в светлое и темное время суток. Эти полеты необходимы пилотам, чтобы ознакомиться с воздушным пространством и ландшафтом Эстонии, говорится в сообщении.

Ранее на авиабазу Эмари прибыли четыре британских многоцелевых вертолета AW159 Wildcat.