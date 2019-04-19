В столице Турции разрешили гей-парады

Группа турецких активистов Kaos GL, которая выступает в защиту прав ЛГБТ-сообщества, добилась отмены запрета на проведение гей-парадов в столице республики Анкаре. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International, пишет «Лента.ру».

Запрет на публичные мероприятия, посвященные ЛГБТ-тематике, действовал с осени 2017 года. Власти ввели его, поскольку опасались негативной реакции населения. Представители Kaos GL обжаловали запрет в суде. 19 апреля суд постановил, что обязанность государства — защищать граждан и обеспечить свободу проведения мирных собраний, и вынес решение в пользу правозащитников.

Директор европейского отделения Amnesty International Фотис Филиппу (Fotis Filippou) призвал власти отменить остальные ограничения на свободу собраний, которые были введены в стране из-за чрезвычайного положения в 2016 году.

«Это знаменательный день для ЛГБТ-людей в Турции и огромная победа для защитников прав ЛГБТ-сообщества. Любовь снова победила», — написал он в своем Twitter-аккаунте.