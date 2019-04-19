Число погибших в результате серии взрывов в трех отелях в трех церквях Шри Ланки достигло 185 человек. Как сообщает News First, в числе погибших 11 иностранцев, The Spectator Index сообщает о 35 погибших иностранцах.

«Мы не потерпим такого насилия, таких актов терроризма, трусости в наших границах еще раз. Мы будем едины как нация.

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По меньшей мере 25 человек погибли, еще около 300 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, сообщает ТАСС.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, взрывы практически одновременно прогремели в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. Кроме прочих, пострадали церковь святого Антония в Коломбо и церковь святого Себастиана в Негомбо.