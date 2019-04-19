ДТП в Баку: пять пострадавших

В Бинагадинском районе Баку произошла автокатастрофа. Как передает Report, пассажирский автобус, следующий в направлении поселка Новханы, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате различные телесные повреждения получили 5 человек – Аяз Тагиев (35 лет), Ризван Алиев (51 год), Хаям Мамедов (38), Бахтияр Сафаров (38), Эльдениз Мамедов (49).

Пострадавшие были доставлены в больницу. Пока неизвестно, в каком именно автомобиле они находились.

Как стало известно haqqin.az, в аварию попал автобус №585, курсирующий по маршруту Сумгаит-Бинагади.