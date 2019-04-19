Самвел Бабаян обратился к Пашиняну: «Разве азербайджанцы ведут переговоры впустую?

Бывший командующий армией карабахских сепаратистов Самвел Бабаян считает, что нынешний формат и Мадридские принципы не могут привести к разрешению конфликта, и в данном вопросе нужны новые подходы. В этом контексте он призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна остановиться и сменить направление, пишут армянские СМИ.

"Те, кто говорит, что не сдаст ни пяди земли, как они ведут переговоры на основе Мадридских принципов? Азербайджанцы хотят землю, вокруг чего они ведут обсуждения, ведут переговоры впустую?!" — сказал он.

Он при этом выразил мнение, что в ближайший год резкого обострения ситуации в зоне карабахского конфликта ожидать не стоит, одновременно призвав усиливать армию, чтобы армянские дипломаты могли вести переговоры с сильных позиций.