Эрдоган: Теракты в Шри-Ланке направлены против всего человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракты в церквях и отелях в Шри-Ланке.

"Решительно осуждаю теракты, организованные во время празднования Пасхи. Эти атаки направлены против всего человечества", - написал турецкий лидер в своем микроблоге в Twitter.

Глава турецкого государства от своего имени и имени всего турецкого народа выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.