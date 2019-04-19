Эрдоган: Теракты в Шри-Ланке направлены против всего человечества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракты в церквях и отелях в Шри-Ланке.
"Решительно осуждаю теракты, организованные во время празднования Пасхи. Эти атаки направлены против всего человечества", - написал турецкий лидер в своем микроблоге в Twitter.
Глава турецкого государства от своего имени и имени всего турецкого народа выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.