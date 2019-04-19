Легендарная Вера Штельбаумс в Баку: «В России такого нет! Да и нигде нет!»

Опытнейший омский специалист, чей тренерский стаж приближается к 60 годам, перед стартом соревнований пообщалась с haqqin.az, восхитившись залом Национальной гимнастической арены и посетовав на холодную погоду.

Знаменитый российский тренер по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, как и ее титулованная воспитанница, 2-х кратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, тоже гостит в эти дни в Баку, где проходит юниорский турнир AGFTrophy.

«Очень приятно приезжать в Баку, - говорит Вера Ефремовна. – У меня много хороших воспоминаний о соревнованиях, прошедших в Азербайджане. Сейчас в Баку приехала наша молодая гимнастка из Омска – Анастасия Симакова.

Очень красиво, рады, что у ваших гимнасток и тренеров есть такой красивый зал. В России такого нет. Да и нигде нет! Хотя в Омске у нас хороший зал. Спасибо нашему губернатору.

В последний раз я была в Баку на Европейских играх. Приезжала в составе болельщицкой группы. В Баку все отлично, вот только погода явно не азербайджанская для этого времени года. Мы так ждали, что в апреле в Баку будет тепло, но оказалось не так».

Омск, откуда родом Вера Штельбаумс, является кузницей кадров для российской художественной гимнастики. Достаточно сказать, что только сама Штельбаумс воспитала, помимо Канаевой, серебряного призера Олимпиады-2004 Ирину Чащину, олимпийских чемпионок в групповом многоборье Ксению Дудкину и Веру Бирюкову, а также других ярких гимнасток.

«У нас в Омске большие традиции, которые мы поддерживаем, - продолжает тренер. - Как вы знаете, Женя Канаева уже моя коллега. Тренеру нужны в первую очередь знания и терпение. Все приходит со временем. Молодым хочется сразу добиться результата. Но дом без фундамента не построишь. Нужно сначала, чтобы гимнастки окрепли, получили базу, а потом уже требовать с них».