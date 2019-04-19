Отдел экономики 13:28

В последние годы стало традицией: в рамках каждого визита в Азербайджан высокопоставленного иранского чиновника экономического блока наблюдается открытие имеющих важное значение для обеих стран объектов, заключение новых соглашений. Если ранее стороны больше склонялись к решению политических проблем, то ныне в их отношениях явно превалируют экономические вопросы. Не стал исключением и последний визит в страну министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резы Рахмани. Иранский министр провел ряд встречи, на которых обсуждались вопросы в сферах промышленности и торговли.

Но самым запомнившимся событием в ходе его визита стала, пожалуй, закладка фундамента будущего азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей в Гаджигабульском промышленном квартале. Завод будет построен компанией ООО «Azermash Senaye», учредителями которой являются Azermash (25%) и Kartal Az (75%). Стоимость проекта составляет 10 млн евро. На первом этапе производственная мощность составит 500 автобусов и грузовых автомобилей в год, а на втором – увеличится вдвое. Производимые здесь автобусы будут вмещать более 41 пассажира. На следующем этапе планируется наладить также производство прицепов, состоялось подписание меморандума взаимопонимания между компаниями Azermash и Maral Trailer. В рамках сотрудничества Azermash займется дистрибуцией в стране прицепов, производимых Maral Trailer. Завод обеспечит работой до 200 человек. Здесь, в частности, будут производиться автобусы, которые предусмотрены как для местного рынка, так и экспорта. Ориентировочная стоимость автобусов составит 135-200 тыс. евро, а грузовиков – 70-90 тыс. евро. Что и говорить, цены для местного рынка, безусловно, могут показаться слишком высокими, но стороны уверены в том, что машины будут раскупаться. И в это можно поверить. Ведь многие не верили и в успешную реализацию легковых автомобилей, совместный завод по производству которых открылся в прошлом году в Нефтчалинском районе. А сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщает, что автомобильный завод успешно функционирует, в прошлом году было произведено и продано свыше 1000 автомобилей. Еще более 300 автомобилей было произведено и реализовано только в первом квартале текущего года.

В рамках визита иранского министра промышленности, рудников и торговли в Баку открылся и Торговый центр Ирана. Торговый центр, как и положено, будет оказывать поддержку иранским предпринимателям в Азербайджане, и внесет вклад в развитие торговых отношений между двумя странами. А уровень двустороннего сотрудничества действительно растет и требует большой государственной заботы. Достаточно отметить, что Иран вложил в азербайджанскую экономику уже 3,4 млрд долларов инвестиций, в Азербайджане зарегистрировано свыше 1000 иранских компаний. И это не только компании, занимающиеся торговлей и оказанием инфраструктур, как это было еще несколько лет назад. Мы уже отмечали, что в рамках совместных азербайджано-иранских проектов в Нефтчалинском промышленном квартале успешно функционирует автомобильный завод. В Пираллахинском промышленном парке будет построен совместный фармацевтический завод, а в Гаджигабульском промышленном квартале уже заложен фундамент завода по производству автобусов. И это еще не говоря о крупных энергетических, транспортных и прочих проектах, каждый из которых заслуживает отдельного разговора. А темпы сотрудничества, между тем, растут с каждым годом. По словам Мустафаева, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 74%. В этом году в товарообороте также продолжается тенденция роста. Так, в январе-феврале 2019 года товарооборот вырос уже в 4,5 раза, относительно показателей аналогичного периода прошлого года. А за первые три месяца с начала года этот показатель увеличился на 237%, объем товарооборота между Азербайджаном и Ираном составил 230,64 млн долларов.