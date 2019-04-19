В финале групповых команд с пятю лентами сборная Азербайджана заняла 2-е место.

С результатом 18,350 балла, мы уступили только Беларуси (20,450). На 3-м месте Италия (17,050).

Таким образом, 2-й по счету турнир AGF Junior Trophy завершился. Азербайджанские гимнастки завоевали 6 медалей. Групповая команда записала в свой актив золото и два серебра. Нармина Самедова выиграла серебро и бронзу, а Арзу Джалилова – бронзу.

* * * 15:52

Юниорская групповая команда Азербайджана выиграла финал с пятью обручами на турнире AGF Trophy в Баку.

Группа в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде получила от судей 21,500 балла и завоевали золото.