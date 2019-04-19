Азербайджан берет золото и серебро на AGF Trophy в Баку А Россия отказалась от финалов; обновлено 16:39
В финале групповых команд с пятю лентами сборная Азербайджана заняла 2-е место.
С результатом 18,350 балла, мы уступили только Беларуси (20,450). На 3-м месте Италия (17,050).
Таким образом, 2-й по счету турнир AGF Junior Trophy завершился. Азербайджанские гимнастки завоевали 6 медалей. Групповая команда записала в свой актив золото и два серебра. Нармина Самедова выиграла серебро и бронзу, а Арзу Джалилова – бронзу.
* * * 15:52
Юниорская групповая команда Азербайджана выиграла финал с пятью обручами на турнире AGF Trophy в Баку.
Группа в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде получила от судей 21,500 балла и завоевали золото.
На 2-м месте Италия, на 3-м – Беларусь.
Чуть позже стартует финал с пятью лентами, где также выступит наша команда.
Отметим, что сборная России отказалась от выступления в финалах.
Напомним, что вчера по итогам многоборья 1-е место занял Израиль, 2-е – Азербайджан, а 3-е – Россия.
* * * 14:16
В Баку на турнире AGF Junior Trophy по художественной гимнастике завершились индивидуальные финалы.
Азербайджанские гимнастки завоевали три медали. Нармина Самедова выиграла серебро в упражнении с лентой и бронзус мячом. У Арзу Джалиловой бронза со скакалкой.
Победительницами финалов стали россиянка Анастасия Симакова (скакалка и мяч), итальянка София Рафаэлли (булавы, лента).
В 15:00 начнутся отдельные финалы групповых команд. Напомним, что в многоборье сборная Азербайджана заняла вчера 2-е место.