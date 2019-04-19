Синоптики обещают теплую погоду

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня в некоторых местах ожидается дождь.

В течение дня будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем - 7-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.