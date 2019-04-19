В Шри Ланке временно заблокировали соцсети

В Шри-Ланке временно заблокировали социальные сети и мессенджеры — WhatsApp, Viber, Facebook, Twitter, сообщает Sri Lanka Guardian. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 185 человек.

Утром, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи, в стране произошло восемь взрывов, в которых, по последним данным, погибло 185 человек, около 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев.