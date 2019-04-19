87 миллионов человек будут следить за Формулой в Баку

Предстоящие гонки Формулы-1 будут освещать наибольшее за время проведение гонок в Баку число зарубежных средств массовой информации - 350, среди которых популярные во всем мире телеканалы Sky Sports F1, СNN, BBC и др. Об этом haqqin.az сообщил глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

В прямом эфире, отметила она, за гонками, которые пройдут с 26-28 апреля, по телеканалам будут наблюдать более 83 млн зрителей и еще 4 млн по интернету. В прошлом году гонки освещали 200 иностранных СМИ.

А чтобы посмотреть состязания Формулы-1 вживую, в Баку прибудут более десять тысяч иностранных гостей из 65 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, сообщил haqqin.az глава Коммерческого департамента Baku City Circuit Бюлент Озердим.

По его словам, это на 10-15 % больше, чем на бакинских гонках прошлого года. «Причем это, не считая самих пилотов и их обслуживающего персонала», - подчеркнул он.

Почти половина купивших билеты гостей из европейских стран: Великобритании, Ирландии, Финляндии и других государств. Немало фанатов Гран-при приедет и из РФ, Новой Зеландии, Турции, арабских стран.

«В первые годы большинство иностранных зрителей составляли россияне, но сейчас преобладают фанаты Ф-1 из Западной и Центральной Европы», - отметил Озердим.