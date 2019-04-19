Нападение на Кемаля Кылычдароглу в Анкаре видео
В Анкаре совершено нападение на лидера оппозиционной Республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, политик прибыл на церемонию похорон военнослужащего Енера Кырыкчы, погибшего от рук террористов в провинции Хаккари.
Кылычдароглу находился с новым главой Анкары, членом Республиканской партии Мансуром Явашем, когда на него напала толпа людей.
Сообщается, что состояние здоровья лидера оппозиции оценивается как нормальное.