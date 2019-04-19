Во втором туре выборов президента Украины за кандидата от партии «Слуга народа» артиста комедийного жанра Владимира Зеленского проголосовали 75,8% избирателей, а за нынешнего лидера страны Петра Порошенко — 24,2%. Об этом со ссылкой на неофициальные данные экзитполов сообщает «Росбалт».

В украинских СМИ публикация данных о волеизъявлении граждан запрещена до закрытия участков, в РФ издания ссылаются на замеры, сделанные за границей. Первые официальные экзитполы обнародуют, как только стартует подсчет голосов — сразу после 20:00 мск.

Интересно, что законодательство Украины запрещает и демонстрацию заполненных бюллетеней на камеру, однако Зеленский, проголосовавший в колледже в Киеве, это сделал. Тем не менее ЦИК страны заявил, что нарушения, которые могли бы повлиять на результат выборов, им не выявлены. В свою очередь, Нацполиция открыла два уголовных производства в связи с выборными нарушениями.