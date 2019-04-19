Беларусь отказывается от российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов из России.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что ограничение носит временный характер.

По его словам, обязательства перед иностранными контрагентами будут выполнены по мере исправления ситуации.