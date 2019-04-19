В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Зеленский находится в штабе и заполняет бумаги для протокола, уточняет агентство. Подробности не приводятся.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил в Facebook, что кандидату вручили протокол об административном нарушении за демонстрацию заполненного бюллетеня. «Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!» — написал он.