Партия Эрдогана все еще требует пересмотра итогов выборов

Правящая партия Справедливости и развития вновь потребовала отменить итоги выборов мэра в Стамбуле. Как сообщает Hyurriet, ПСР представила высшему избирательному органу страны новую петицию, включающую список избирателей, которых она сочла «неприемлемыми», с целью отмены итогов и проведения новых выборов мэра в Стамбуле.

Заместитель председателя ПСР Али Ихсан Явуз сообщил, что было выявлено, что 14 712 избирателей, которые были уволены с должностей указом президента. Речь идет о людях, которые были уволены после попытки переворота в июле 2016 года.